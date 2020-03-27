YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de derede mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Mersin'de derede mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

MERSİN HABERLERİ  | 27.03.2020 18:03 | Son Güncelleme

Mersin'de derede mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

MERSİN (AA) - Mersin'de derede mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesindeki Limonlu Deresi Koçaş mevkisinde bir köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Erdemli İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, köpeği kurtarmak için operasyon başlattı.

Köpeğin bulunduğu noktada iki kol halinde akan dereyi halatlar yardımı ile aşan ekipler, köpeği önce bir halata bağlayarak derenin ortasındaki kara parçasına taşıdı.

Ekipler daha sonra köpeği kucaklarına alarak derenin üstünden geçen su borusu üzerinden kıyıya ulaştırdı.

Günlerdir aç olduğu belirtilen ve "Garip" adı verilen köpek, karnının doyurulmasının ardından doğal ortamına bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
Anahtar Kelimeler:
Dere İtfaiye Köpek Kurtarma mahsur Mersin

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir'de lise öğrencileri ve öğretmenler, sağlıkçılar için maske üretiyor

Eskişehir'de lise öğrencileri ve öğretmenler, sağlıkçılar için maske üretiyor

Kapatılan takım "küllerinden doğdu"

Kapatılan takım "küllerinden doğdu"

AK Partili Yavuz; “Türk arıcılarından derhal özür dilenmelidir”

AK Partili Yavuz; “Türk arıcılarından derhal özür dilenmelidir”

Hisarcık’ta 65 yaş üstü emeklilerin maaşlarını polis evlerine getiriyor

Hisarcık’ta 65 yaş üstü emeklilerin maaşlarını polis evlerine getiriyor

Hastane fareleri yakayı ele verdi

Hastane fareleri yakayı ele verdi

İş kazasında yaralanan vatandaşın yardımına Başkan Kocaman koştu

İş kazasında yaralanan vatandaşın yardımına Başkan Kocaman koştu

Mersin Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
05:07
Sabah
06:28
Öğle
12:52
İkindi
16:22
Akşam
19:06
Yatsı
20:21

Mersin Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Akgül Eczanesi
Merkez
Anatolia (Mezitli) Eczanesi
Merkez
Banu Eczanesi
Merkez
Eren Eczanesi
Merkez
Öykü Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi

Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi

Taş Mektep 100 yıl sonra yeniden eğitime başlıyor

Taş Mektep 100 yıl sonra yeniden eğitime başlıyor

Mersin’de Çocuklar Bayramlarını Coşkuyla Kutladı

Mersin’de Çocuklar Bayramlarını Coşkuyla Kutladı

Ovabaşı portakalı artık marka oldu

Ovabaşı portakalı artık marka oldu

Sevdiklerini plakalarında yaşatıyorlar

Sevdiklerini plakalarında yaşatıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.