YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de Dünya Tiyatro Günü kutlandı

Mersin'de Dünya Tiyatro Günü kutlandı

27.03.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de Dünya Tiyatro Günü kutlandı

MERSİN (AA) - Mersin'de 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla tiyatro oyuncuları yürüyüş yaptı.

Mersin Tiyatro Derneğince düzenlenen etkinlikte, kentteki tiyatro toplulukları Mersin İdmanyurdu Meydanı'nda bir araya geldi.

Çeşitli kostümler giyerek alandan Mersin Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde Özgecan Aslan Barış Meydanı'na yürüyen topluluk üyeleri müzik eşliğinde eğlendi, çeşitli oyunlar oynadı.

Mersin Tiyatro Derneği Başkanı Mustafa Çavuş, güzel bir kutlama yaptıklarını belirterek, "27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun. Işıklar hiç sönmesin, alkışlar susmasın." dedi.

Kentte, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çiçek mezatlarında "Dünya Kadınlar Günü" hareketliliğiÇiçek mezatlarında "Dünya Kadınlar Günü" hareketliliği
İzmir'de tüfekle yaralanan iki kardeşten biri öldüİzmir'de tüfekle yaralanan iki kardeşten biri öldü
Van'daki cinayetle ilgili 7 kişi tutuklandıVan'daki cinayetle ilgili 7 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 27 Mart Pazar

İmsak
05:08
Sabah
06:28
Öğle
12:52
İkindi
16:22
Akşam
19:06
Yatsı
20:21
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.