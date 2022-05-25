Mersin'de ele geçirdikleri kişisel verilerle PKK propagandası yapan 2 kişi yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, kişisel verilerini ele geçirdikleri kişilerin adıyla terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanına hakarette bulundukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, F.A. ve U.S'nin bazı vatandaşların e-Devlet şifrelerini ele geçirdikleri tespit edildi.

İki zanlının, ele geçirdikleri kişilerin bilgileriyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) terör örgütü PKK/KCK'yı övücü ve sahiplenici yazılar yazdıkları ve Cumhurbaşkanına hakarette bulundukları belirlendi.

Zanlıların ayrıca başkalarına ait iletişim bilgilerini kullanarak WhatsApp'ta PKK'yı övücü bir grup kurdukları, gruba farklı kişileri de ekledikleri ve burada da terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

Adresleri belirlenen şüpheliler F.A. ve U.S. operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

