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Mersin'de eski fabrika arazisinde yangın

MERSİN HABERLERİ  | 24.05.2020 13:18 | Son Güncelleme

Yaklaşık 5 hektar makilik ve sazlık alanda zarara neden olan yangın söndürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, eski bir fabrikanın arazisinde çıkan yangında 5 hektarlık makilik ve sazlık alan zarar gördü.

Taşucu Mahallesi'nde eski selüloz kağıt fabrikasının arazisindeki sazlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, 3 arazöz, 2 kepçe, 4 itfaiye aracı ve 17 personelle yangına müdahale etti.

Yaklaşık 5 hektar alanda zarara yol açan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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