Mersin'de eski fabrika arazisinde yangın

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, eski bir fabrikanın arazisinde çıkan yangında 5 hektarlık makilik ve sazlık alan zarar gördü.
Taşucu Mahallesi'nde eski selüloz kağıt fabrikasının arazisindeki sazlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, 3 arazöz, 2 kepçe, 4 itfaiye aracı ve 17 personelle yangına müdahale etti.
Yaklaşık 5 hektar alanda zarara yol açan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.