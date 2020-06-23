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Mersin'de evlerin yıpranan duvarları ünlü ressamların eserleriyle renkleniyor

MERSİN HABERLERİ  | 23.06.2020 14:18 | Son Güncelleme

Mersin'de evlerin yıpranan duvarları ünlü ressamların eserleriyle renkleniyor

MERSİN (AA) - Mersin'de, Toroslar Belediyesince hayata geçirilen "Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi" projesiyle dünyaca ünlü ressamların eserleri, bir mahalledeki evlerin duvarlarını süsleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında iki yıl önce Akbelen Bulvarı'nda uygulanan toplu konut binalarının renklendirilmesinin ardından, bu kez de Güneykent Mahallesi'ndeki evlerin dış cepheleri için çalışma başlatıldı.

Ressam Nazife Bilgin Hazar, boyaları eskimiş bir apartmanın dış cephesinde "reprodüksiyon" işlemiyle dünyaca ünlü Ressam Frida Kahlo'nun "Ben ve Maymun" adlı eserini resmetmeye başladı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, eskiyen ve yıpranan duvarları ünlü ressamların eserleriyle süsleyerek bölgeye bambaşka bir görünüm kazandıracaklarını belirtti.

Projenin kent estetiğini ön plana çıkardığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Duvar sanatı, en iyi anlatım sanatıdır. Sanatı insanların ayağına getiriyoruz. Ressam Nazife Bilgin Hazar'ın elinde hayat bulan Akbelen Bulvarı üzerindeki toplu konut binalarının ardından dış cephe renklendirme çalışmasını Güneykent Mahallesi'ndeki konutlarda başlattık. Binalardaki grileşmenin verdiği soğuk görüntüyü ortadan kaldırmak istedik. Sanatsal ve estetik dokunuşlarla Toroslar'ımızın çehresini değiştirmeye devam edeceğiz."

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