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Mersin’de fazla yolcu alan toplu taşıma araçlarına ceza

MERSİN HABERLERİ  | 14.04.2020 11:02 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm birimleriyle mücadelesini sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm birimleriyle mücadelesini sürdürüyor. Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta denetim ekipleri, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarını kent genelinde denetlemeyi sürdürüyor. Ekipler, denetimlerde yolculara Büyükşehir’in hazırladığı sağlık paketlerini de dağıtıyor.
Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçları, personel servisleri ve kooperatiflere bağlı minibüsleri tek tek durduran ekipler denetimlerde, araçlardaki yolcu sayısının araç kapasitesinin yüzde 50’sinden fazla olmamasına büyük özen gösteriyor. Araçlarda yolcuların sosyal mesafesini korumasına da dikkat eden ekipler, kurala uymayan yolcuları uyarıyor. Belirtilenden fazla yolcu alan araç sürücülerine ise cezai işlem uygulanıyor. Gerekli denetimleri yapan denetim ekipleri, yolculara Büyükşehir’in hazırladığı, içinde el dezenfektanı, sabun, maske ve bilgilendirme broşürü bulunan sağlık paketlerini de sunuyor. Ekipler, yolculara maske kullanımı konusunda hassasiyet göstermeleri ve mümkün olduğunca evlerinde kalmaları çağrısında da bulunuyor.
Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Şube Müdür Vekili Zekeriya Özmüş, yapılan denetimlerle ilgili bilgi verdi. Özmüş, denetimlerin yanı sıra ekiplerin virüs tehdidiyle ilgili gerekli noktalarda yolcuları da bilgilendirdiğini ifade ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in halk sağlığına verdiği önemden dolayı, biz de halkımızı bilinçlendirmek amacıyla toplu taşıma araçlarında hem denetim hem de bilgilendirme uygulaması yapıyoruz. Halk sağlığı ile ilgili hazırlanan sağlık paketlerini halkımıza sunuyoruz. Vatandaşlarımıza mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları konusunda ve gerekli tedbirleri almaları konusunda bilgilendirme yapıyoruz” dedi.
Korona virüs salgınıyla mücadelede çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydeden Özmüş, “Toplu taşıma araçlarına, yüzde 50 yolcu taşıma kuralına uymaları, temizlik, hijyen ve dezenfeksiyona önem vermeleri konusunda bilgilendirme yapıyoruz” diye konuştu.

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