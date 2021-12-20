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Mersin'de girdiği cam korkuluğunda mahsur kalan atmaca kurtarıldı

20.12.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de girdiği cam korkuluğunda mahsur kalan atmaca kurtarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde, bir evin cam korkuluğunda mahsur kalan atmaca, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Limonluk Mahallesi'ndeki bir sitenin 11. katındaki dairede yaşayan Z.T, cam korkuluğuna giren atmacanın, mahsur kaldığını gördü.

Z.T'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla atmaca bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kurtarılan atmaca doğaya salındı.

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