Mersin'de Girit göçmeni kadınların yaptığı ekmeğe talep artıyor

MERSİN (AA) - Girit göçmeni kadınlar ekşi mayalı ekmek yapma geleneğini sürdürüyor.

İhsaniye Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın desteğiyle kurulan fırınlarda kültürlerine özgü ekmeği imal ediyor.

Gültak da siparişleri yetişmek için yoğun şekilde çalışan kadınları ziyaret etti.

Kadınlarla ekmek pişiren ve çalışmaları hakkında bilgi alan Gültak, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelen talep üzerine mahallede 5 fırın yaptıklarını belirterek, "Kadınlarımız burada günlük ekmek çıkarıyor. Bu fırınlar sayesinde, kültür ve örfün gençlere aktarılmasını hem de kadınların bir şeyler üretip evleri için kazanç elde etmesini sağladık. Köyü iyi tanıtıp agro turizmine katkı sağladığımıza da inanıyorum." dedi.

Ekmek yapan kadınlardan Medine Yalçın ise ekmeğin yapımının zahmetli olduğunu dile getirerek, "Hazır hale gelmesi 6-7 saati buluyor. Kadınlar olarak bu kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Satışlarımız artıyor." dedi.

İhsaniye Mahallesi muhtarı Yücel Şen de ekmeği Mersin ve Adana'da birçok yere gönderdiklerini ifade etti.

