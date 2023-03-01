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Mersin'de gösteri ve yürüyüş gibi etkinlikler 14 Mart'a kadar yasaklandı

01.03.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Valiliği, kent genelinde tüm gösteri ve yürüyüş gibi etkinliklerin 14 Mart'a kadar yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili eylem ve etkinlik çağrılarının yer aldığına dair bilgiler elde edildiği belirtildi.

Etkinliklerin, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceğinin değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valilik makamının uygun göreceği etkinliklerle kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, tören, anma günleri ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere, açık alanlarda tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza kampanyası, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, sinevizyon gösterisi gibi her türlü eylem ve etkinlikler il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 28 Şubat saat 00.01'den 14 Mart saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

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Mersin Mersin Valiliği

Mersin Namaz Vakitleri 1 Mart Çarşamba

İmsak
05:47
Sabah
07:06
Öğle
12:59
İkindi
16:10
Akşam
18:42
Yatsı
19:56
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