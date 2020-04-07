Mersin'de gözetim süresi dolan 439 kişi evlerine uğurlandı

MERSİN (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen ve Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözetim altında tutulan 439 kişi memleketlerine uğurlandı.

Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırk Kaşık Kız Yurdunda kalan 395'i öğrenci 439 kişi, 14 günlük gözlem süresini doldurdu.

AFAD'ın organizasyonunda yurttan alınan kişiler, tahsis edilen otobüslerle memleketlerine uğurlandı.

Uğurlama sırasında sosyal mesafe kuralı gereği her koltuğa bir kişi oturtuldu.

