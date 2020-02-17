Mersin'de hafif ticari araç ile öğrenci servisi çarpıştı: 11 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde hafif ticari araç ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Arif K. idaresindeki 48 NN 831 plakalı hafif ticari araç, Akdeniz Mahallesi Güzeloluk Caddesi'nde Erdoğan Ç. yönetimindeki 33 S 6045 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan öğrenci servisi devrildi.
Kazada araç sürücüleriyle, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 11 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, Erdemli Kaymakamı Avni Kula ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, hastanelerde yaralıları ziyaret etti.
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