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Mersin'de hastanede şehit olan erin ailesine şehadet haberi verildi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 25.08.2020 12:00 | Son Güncelleme

Mersin'de hastanede şehit olan erin ailesine şehadet haberi verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Mersin'in Mut ilçesindeki otobüs kazasında yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastane şehit olan er Cihat Şengil'in şehadet haberi, Eskişehir'de yaşayan ailesine verildi.

Şehidin babası Adem ve annesi Neriman Şengil'in, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Yeniköy Sokak'taki evine gelen askeri yetkililer, şehadet haberini iletti.

Haberin duyulmasının ardından Şengil ailesinin komşuları ve vatandaşlar, taziye için eve geldi. Şehidin babaevi ve çevresindeki binalara Türk bayrakları asıldı.

Evli ve bir çocuk babası Cihat Şengil'in naaşının, yarın Eskişehir'de toprağa verileceği öğrenildi.

Mut ilçesinde 27 Temmuz'da askerleri taşıyan otobüs devrilmişti. Kaza sonucu 4 asker şehit olmuş, 2 sürücü hayatını kaybetmiş, 27 asker yaralanmıştı.

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