Mersin’de hayat Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için 2 dakika durdu

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene, Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile kent protokolü, siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katıldı. Tören, Vali Pehlivan, Tuğamiral Gedik ve Başkan Seçer’in ardından kamu ve özel kuruluşların temsilcilerinin Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla da 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu dakikalarda kentte hayat dururken, tüm Mersinliler Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

Tören, Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası tarafından ’Atatürk’ün sevdiği şarkılar’ konseriyle sona erdi.

10 Kasım ile ilgili mesaj yayımlayan Vali Pehlivan, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına ulaşmış olmanın gururunu yaşadığımız bu yıl, Cumhuriyetimizin kurucusu, Kurtuluş Savaşının Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 85.yılında milletçe saygı ve rahmetle yad ediyoruz. Trablusgarp’tan Balkanlara, Kafkaslar’dan Çanakkale’ye kadar yıllarca süren zorlu savaşlar nedeniyle ordumuz ve milletimiz, 1. Dünya Savaşı’nın sonunda yorulmuş, bitap düşmüştü. Vatanımızın dört bir yanındaki işgal girişimleriyle direnci kırılmaya çalışılan milletimize olan inancını asla kaybetmeyen Atatürk, Samsun’da yaktığı bağımsızlık ateşi ile milletimizin küllerinden yeniden doğmasına, tarihinden, ecdadından, milli ve manevi değerlerinden aldığı güçle yeniden ayağa kalkmasına önderlik etmiştir. ’Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir’ anlayışına sahip olan Atatürk’ün, tarihi boyunca daima özgür yaşamış, kurduğu devletler eliyle dünyaya yön vermiş bir milletin boyunduruk altında bir yaşamı benimsemeyeceğine, kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerine rıza göstermeyeceğine, şehit kanı ile sulanmış vatan toprağını asla çiğnetmeyeceğine olan inancı tamdı. Bu güven ve inancı boşa çıkarmayan necip milletimiz, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine yüreği vatan sevgisi ile atan her bir ferdi ile Gazi Mustafa Kemal komutasında kenetlenmiş, varıyla yoğuyla eşsiz fedakarlıklar ve büyük kahramanlıklar göstererek Kurtuluş Savaşını mutlak bir zaferle neticelendirmiştir" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 29 Ekim’de Cumhuriyeti ilan ettiğini hatırlatan Pehlivan, "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz’ demiştir. Ecdadımızın uğruna nice şehitler, nice gaziler vererek bizlere ebedi vatan olarak emanet ettiği bu topraklar üzerinde kurulan Cumhuriyetimizi, kazanımlarını muhafaza ederek yaşatmak ve yükseltmek, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için necip milletimizin her bir ferdi olarak var gücümüzle çalışmaya her alanda daha da kalkınmak ve gelişimimizi sürekli kılmak adına gönül birliği, elbirliği ve işbirliği içinde takdire şayan eserler ortaya koymaya, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının Türkiye Yüzyılı olması için çok daha güçlü adımlar atmaya azimle, cesaretle, kararlılıkla devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle büyük bir komutan ve büyük bir devlet adamı olarak sadece kendi tarihimizde değil, dünya tarihinde de kalıcı izler bırakan, Türkiye Cumhuriyeti’mizin kurucusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 85. yılında saygı ve rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

