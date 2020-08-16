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Mersin’de her alanda dezenfeksiyon işlemi devam ediyor

MERSİN HABERLERİ  | 16.08.2020 10:19 | Son Güncelleme

Mersin’de korona virüs salgının başladığı mart ayından bu yana, otobüslerden kamu kurumlarına kadar belediye ekiplerinin her alanda dezenfeksiyon çalışmalarına devam ettiği bildirildi.Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Dairesi Başkanlığında özel kurulan dezenfeksiyon ekipleri, vatandaşların temas ettiği kamuya açık alanları düzenli aralıklarla dezenfekte edip, salgın riskini en aza indiriyor.Otobüsler ve duraklar sabahın erken saatlerinde dezenfekte ediliyorSabahın erken saatlerinde dezenfeksiyon işlemlerine başlayan Ulaşım Dairesi Başkanlığı dezenfeksiyon ekipleri, tüm otobüsleri seferlere başlamadan önce ve her sefer sonrası dezenfekte ediyor.

Mersin’de korona virüs salgının başladığı mart ayından bu yana, otobüslerden kamu kurumlarına kadar belediye ekiplerinin her alanda dezenfeksiyon çalışmalarına devam ettiği bildirildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Dairesi Başkanlığında özel kurulan dezenfeksiyon ekipleri, vatandaşların temas ettiği kamuya açık alanları düzenli aralıklarla dezenfekte edip, salgın riskini en aza indiriyor.
Otobüsler ve duraklar sabahın erken saatlerinde dezenfekte ediliyor
Sabahın erken saatlerinde dezenfeksiyon işlemlerine başlayan Ulaşım Dairesi Başkanlığı dezenfeksiyon ekipleri, tüm otobüsleri seferlere başlamadan önce ve her sefer sonrası dezenfekte ediyor. Araç filosu oldukça geniş olan ve yaylalar dahil birçok noktaya ulaşım hizmeti veren otobüsler, sabahın erken saatlerinde sefere çıkmadan önce dezenfekte edilerek, steril bir şekilde hazır hale getiriliyor. Otobüsler, her sefer sonrası yeniden dezenfekte edilirken, otobüste vatandaşların kullanımı için el dezenfektanı bulunduruluyor.
Ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyon işlemleri sıklaştırıldı
Salgın başladığı andan itibaren yoğun bir çalışma temposu ile halk sağlığı adına çalışan belediye ekipleri, merkez 4 ilçe başta olmak üzere özelikle yurttaşların toplu olarak kullandıkları alanlar olan üst geçitler, banklar, parklar, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun grupları ve ATM’leri dezenfekte ediyor. Ortak kullanım alanı olan ibadethanelerde ve otobüs duraklarında da aynı çalışmaları yürüten ekipler, gelen talepler doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarını da dezenfekte ediyor.
Esnaftan gelen taleplere de anında geri dönüş yapan dezenfekte ekipleri, vatandaşların alışveriş yaptığı çarşı merkezindeki dükkanları da steril hale getiriyor. Plajları kullanan vatandaşları da unutmayan Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan plajlarda sosyal mesafe kuralları çerçevesinde düzenlediği şezlongları da dezenfekte ediyor.
’KentBis’ler de dezenfeksiyon işleminden geçiyor
Yeni normalleşme süreci ile birlikte tedbirlerin yumuşatıldığı andan itibaren sahillere akın eden Mersin halkının en çok kullandığı ulaşım araçlarından biri de Büyükşehir Belediyesinin ’KentBis’ bisikletleri. Genç, yaşlı her yaş grubundan pek çok vatandaşın sahilde gezinti için kullandığı bisikletler de her kullanım sonrası dezenfekte edilerek, bir sonraki kullanıcı için steril hale getiriliyor.
“Mersin halkının sağlığı için yoğun bir tempoyla dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyoruz”
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak pandemi sürecinin başladığı andan itibaren dezenfeksiyon çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini ifade eden dezenfeksiyon ve ilaçlama saha denetim sorumlusu Bülent Gül, “405 personel ve 110 araçla dezenfeksiyon ve haşere ile mücadele işlemlerini eş zamanlı olarak yürütüyoruz. Özellikle pandemi sürecinin başlaması ile birlikte vatandaşlarımızın temasta bulunduğu bankamatikler, üst geçitler, otobüs durakları, banklar, spor alanları, çocuk oyun alanları, bunun gibi daha birçok noktada dezenfeksiyon çalışmaları yapıyoruz. Yeni normalleşme sürecinde de Büyükşehir Belediyesi olarak tedbiri elden bırakmadık ve Mersin halkının sağlığı için yoğun bir tempoyla, ilk günkü gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.
Belediye ekiplerinin, virüs tehlikesi tamamen ortadan kalkana kadar Anamur’dan Tarsus’a kadar kentin tüm ilçelerinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

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