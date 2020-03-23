YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin’de jandarma "Vefa Koordinasyon Grubu" oluşturdu

Mersin’de jandarma "Vefa Koordinasyon Grubu" oluşturdu

MERSİN HABERLERİ  | 23.03.2020 10:53 | Son Güncelleme

Mersin İl Jandarma Komutanlığı, bünyesinde kurduğu ’Vefa Koordinasyon Grubu’ ile korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile mücadele tüm hızıyla sürerken, tedbirlerde alınmaya devam ediliyor.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı, bünyesinde kurduğu ’Vefa Koordinasyon Grubu’ ile korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile mücadele tüm hızıyla sürerken, tedbirlerde alınmaya devam ediliyor. Tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için ’Vefa Koordinasyon Grupları’ oluşturuldu. Mersin İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan grupta, kendilerine ulaşan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine götürmeye başladı.

Anonslarla vatandaşları uyardı
Öte yandan jandarma ekipleri, bölgelerinde yaptıkları devriyeler sırasında vatandaşları anonslarla uyardı. Ekipler anonslarda, "Değerli hemşehrilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" ifadelerini kullandılar.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Dünyanın en zengin ailesinin 10 yıl önceki raporda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Dünyanın en zengin ailesinin 10 yıl önceki raporda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir Valiliğinden anlamlı mesaj

Eskişehir Valiliğinden anlamlı mesaj

Yasağa uyanların yardımına ekipler koştu

Yasağa uyanların yardımına ekipler koştu

Salihli’de marketlere fiyat denetimi

Salihli’de marketlere fiyat denetimi

Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı

Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı

Dr. Kara: "Panik yapmayın önleminizi alın"

Dr. Kara: "Panik yapmayın önleminizi alın"

Kuşadası’nda trafik kazası; 1 ölü

Kuşadası’nda trafik kazası; 1 ölü

Mersin Namaz Vakitleri 23 Mart Pazartesi

İmsak
05:14
Sabah
06:34
Öğle
12:53
İkindi
16:21
Akşam
19:03
Yatsı
20:17

Mersin Nöbetçi Eczaneler23 Mart Pazartesi

Adalet Eczanesi
Merkez
Anatolia (Yenişehir) Eczanesi
Merkez
Atasoy Eczanesi
Merkez
Doğan Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Merkez
Perim Eczanesi
Merkez
Somer Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorize ekipler, ani uygulamalarla suçlulara göz açtırmıyor

Motorize ekipler, ani uygulamalarla suçlulara göz açtırmıyor

Kaymakam Otcu, yaralı yüzbaşıyı ziyaret etti

Kaymakam Otcu, yaralı yüzbaşıyı ziyaret etti

Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi

Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi

Mersin'de denizde define arayan iki şüpheli yakalandı

Mersin'de denizde define arayan iki şüpheli yakalandı

Sevdiklerini plakalarında yaşatıyorlar

Sevdiklerini plakalarında yaşatıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.