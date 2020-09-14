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Mersin'de kaçak su kullanan 75 bin 403 kişiye ceza

MERSİN HABERLERİ  | 14.09.2020 14:15 | Son Güncelleme

Mersin'de kaçak su kullanan 75 bin 403 kişiye ceza

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde yapılan denetimlerde kaçak su tüketimi yaptığı tespit edilen 75 bin 403 kişiye 44 milyon 77 bin 489 lira ceza kesildiğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, usulsüz su kullanımının önüne geçmek ve kaçak su tüketimini en aza indirmek amacıyla 1 Nisan 2019 tarihinde başlatılan denetimler kapsamında 122 bin 895 adreste tarama işlemi yapıldı.

Denetimlerde usulsüz ve kaçak su kullandığı belirlenen 75 bin 403 kişi hakkında tutanak tutuldu. Yasal işlem uygulanan kişilere 44 milyon 77 bin 489 lira ceza kesildi.

Açıklamada, kontrollerin periyodik olarak devam ettiği aktarıldı.

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