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Mersin'de kalkınmaya yönelik geliştirilen 19 projeye 21 milyon lira destek verilecek

15.06.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından Mersin'de bölgesel kalkınmaya yönelik geliştirilen 21 milyon liralık 19 projenin sözleşmeleri imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten ÇKA tarafından bir otelde düzenlenen toplantıda, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının bölgesel kalkınmaya yönelik geliştirdikleri 19 proje tanıtıldı.

Program kapsamında, Genç Girişimci Destek Programında 7, Genç İstihdamı Faizsiz Kredi Destek Programında 7, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programında 2, Teknik Destek Programında 2, Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programında bir proje desteklenecek.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, imza töreninde, ÇKA'nın Adana ve Mersin'de önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

İhtiyaç duyulan alanlara yönelik proje çağrıları yaptıklarını belirten Pehlivan, "Açıklanan 5 program kapsamında bugün 19 proje için imza atacağız. Bu projeler içerisinde genç istihdamdan genç girişimciliğe kadar uzanan yine sosyal gelişmeyi destekleme başlığı altında projeler var. 19 proje için 21 milyon lira destek sağlanacak." diye konuştu.

ÇKA Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran da bugün imzaladıkları sözleşmelerle Mersin'de proje sayısının 600'ün üzerine ulaştığını ve bunlara 550 milyon civarında destek verdiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından 19 projenin sözleşmeleri imzalandı.

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