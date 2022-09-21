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Mersin'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

21.09.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Doğancı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Mehmet Altun (18) yönetimindeki 33 U 6752 plakalı motosiklet ile Arda K. idaresindeki 33 KOA 29 plakalı kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Altun, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Arda K. emniyete götürüldü.

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