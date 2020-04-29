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Mersin’de karantina süresi dolan 17 kişi memleketlerine gönderildi

MERSİN HABERLERİ  | 29.04.2020 17:23 | Son Güncelleme

19) salgını nedeniyle Mersin’in Anamur ilçesine getirilerek yurda yerleştirilen 17 kişi, 14 günlük karantina süresini doldurmalarının ardından bu sabah memleketlerine gönderildi.Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan açıklamaya göre, AFAD koordinasyonunda korona virüs salgını nedeniyle KKTC’den Mersin’e getirilen 17 kişi, 14 günlük karantina süresini, yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Anamur Yurt Müdürlüğünde tamamladı.Karantina süresini dolduran vatandaşlar, bu sabah AFAD Müdürlüğünün organize ettiği araçlarla memleketlerine uğurlandı.

Mersin’de karantina süresi dolan 17 kişi memleketlerine gönderildi

19) salgını nedeniyle Mersin’in Anamur ilçesine getirilerek yurda yerleştirilen 17 kişi, 14 günlük karantina süresini doldurmalarının ardından bu sabah memleketlerine gönderildi.
Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan açıklamaya göre, AFAD koordinasyonunda korona virüs salgını nedeniyle KKTC’den Mersin’e getirilen 17 kişi, 14 günlük karantina süresini, yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Anamur Yurt Müdürlüğünde tamamladı.
Karantina süresini dolduran vatandaşlar, bu sabah AFAD Müdürlüğünün organize ettiği araçlarla memleketlerine uğurlandı.

Mersin’de karantina süresi dolan 17 kişi memleketlerine gönderildi

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Mersin Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Alkım Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Merkez
Ayben Eczanesi
Merkez
Aysel Eczanesi
Merkez
Aytaç Eczanesi
Merkez
Efe Eczanesi
Merkez
Elif (Yenişehir) Eczanesi
Merkez
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