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Mersin'de karısı ve oğlunu rehin alan sanık, eşine "söz" verince tahliye edildi

MERSİN HABERLERİ  | 05.03.2020 11:58 | Son Güncelleme

Mersin'de karısı ve oğlunu rehin alan sanık, eşine "söz" verince tahliye edildi

MERSİN (AA) - Mersin'de, boğazına bıçak dayadığı eşini ve oğlunu 6 saat rehin aldığı iddiasıyla 12 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ali A, müşteki eşi Nurcan A. ve avukatları katıldı.

Nurcan A, sanık eşinden kendisine ve çocuğuna bir daha şiddet uygulamayacağına dair söz istedi.

Bunun üzerine hakimin, "Eşin senden söz istiyor Ali, söz veriyor musun?" şeklindeki sorusu üzerine savunma yapan sanık, "Söz veriyorum, eşime bir daha şiddet uygulamayacağım." dedi.

Hakim, tutukluluk halini kaldırarak tahliye ettiği sanık hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verip duruşmayı erteledi.

Mersin'de, geçen yıl 1 Eylül'de, boğazına bıçak dayadığı eşini ve oğlunu 6 saat rehin alan Ali A, tutuklanmıştı.

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Baygör Eczanesi
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Dünya Eczanesi
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Kansu Eczanesi
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