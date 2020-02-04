Mersin'de KOBİ'lere e-ihracat eğitimi verildi

MERSİN (AA) - Amazon.com.tr'nin Türkiye çapında düzenlediği "BiTıklaAvrupa e-ihracat eğitimi" Mersin'de gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle yapılan eğitim, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda başladı.

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker, katılımcılara e-ticaret rakamlarıyla ilgili bilgi verdi ve Türkiye'deki internet satışlarının gelişimini anlattı.

Dünya ticaret hacminin 25 trilyon dolar büyüklüğünde olduğuna vurgu yapan Toker, 2019'da gerçekleşen e-ticaretin 3,5 trilyon dolar olduğuna dikkati çekti.

Toker, ticaret hacmindeki e-ticaret payının 2011 yılında yüzde 3,6 iken, 2019'da yüzde 15'e çıktığını belirtti.

e-ticarette pazar liderlerinin Çin ve ABD olduğunu ifade eden Toker, dünyadaki e-ticaretin 3'te birinin bu iki ülke tarafından gerçekleştirildiğini hatırlattı.

İnternet satışlarında en büyük 3. pazarın ise Avrupa olduğuna değinen Toker, Türkiye'deki gelişmelere ilişkin de şu bilgileri verdi: