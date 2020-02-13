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Mersin'de kontrolden çıkan otomobil evin duvarını yıktı: 4 yaralı

MERSİN HABERLERİ  | 13.02.2020 21:42 | Son Güncelleme

Mersin'de kontrolden çıkan otomobil evin duvarını yıktı: 4 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı evin duvarı yıkıldı, araçtaki 4 kişi yaralandı.

Neslihan Eren idaresindeki 33 KKT 43 plakalı otomobil, Tosmurlu Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otomobil, yol kenarındaki müstakil evin duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle duvarın bir bölümü yıkıldı, otomobilin ön tarafı eve girdi.

Otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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