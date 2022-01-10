YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Mersin'de kontrolden çıkan yolcu otobüsü köprüde asılı kaldı

Mersin'de kontrolden çıkan yolcu otobüsü köprüde asılı kaldı

10.01.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de kontrolden çıkan yolcu otobüsü köprüde asılı kaldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde bariyeri aştıktan sonra köprüde asılı kalan yolcu otobüsündeki 2 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih G'nin kullandığı, içinde 20 yolcunun bulunduğu 43 ZE 532 plakalı otobüs, D-400 kara yolu Mintan Deresi üzerindeki köprüde kontrolden çıktı.

Bariyeri aşarak elektrik panosuna çarpan otobüs, köprüde asılı kaldı.

Hafif yaralanan 2 kişiye kaza yerine sevk edilen ambulanslarda müdahale edildi.

Kaza nedeniyle bölgede elektrik kesintisi oldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişmeBombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişme
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Adana’da otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralıAdana’da otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Adana Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazartesi

İmsak
06:20
Sabah
07:45
Öğle
12:51
İkindi
15:25
Akşam
17:47
Yatsı
19:07

Adana Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazartesi

Adıyaman Eczanesi
Seyhan
Dağlıoğlu Eczanesi
Seyhan
Paşa Eczanesi
Seyhan
Arzum Eczanesi
Seyhan
Metropol Eczanesi
Seyhan
Toros Eczanesi
Seyhan
İkizler Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçının ardından

Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçının ardından

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Trabzonspor'dan tarihi puan

Trabzonspor'dan tarihi puan

Tekirdağ'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tekirdağ'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı

Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.