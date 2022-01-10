Mersin'de kontrolden çıkan yolcu otobüsü köprüde asılı kaldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde bariyeri aştıktan sonra köprüde asılı kalan yolcu otobüsündeki 2 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih G'nin kullandığı, içinde 20 yolcunun bulunduğu 43 ZE 532 plakalı otobüs, D-400 kara yolu Mintan Deresi üzerindeki köprüde kontrolden çıktı.

Bariyeri aşarak elektrik panosuna çarpan otobüs, köprüde asılı kaldı.

Hafif yaralanan 2 kişiye kaza yerine sevk edilen ambulanslarda müdahale edildi.

Kaza nedeniyle bölgede elektrik kesintisi oldu.



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