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Mersin'de kum zambaklarını koparmanın cezası 73 bin lira

MERSİN HABERLERİ  | 26.09.2020 16:36 | Son Güncelleme

Mersin'de kum zambaklarını koparmanın cezası 73 bin lira

MERSİN(AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde kum zambaklarını koparmanın cezası 73 bin 747 lira olarak belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Silifke Çevre Koruma Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, kum zambağının endemik ve nesli tehdit altında olan türler arasında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kum zambağı gibi endemik ve nesli tehdit altında olan bitki ve hayvanların korunması konusunda kanunlarımızca yasaklamalar ve idari yaptırımlar geliştirilmiş olup, bu konuda Çevre Kanunu'nun ilgili maddesince öngörülen ceza, 2020 yılı için 73 bin 747 TL olarak belirlenmiş, bu maddeye aykırılığın korunan alanlarda olması durumunda cezanın 2 kat uygulanacağı belirtilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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