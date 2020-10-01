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Mersin’de mahalle grup yolları asfaltlanıyor

MERSİN HABERLERİ  | 01.10.2020 15:03 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, tüm ilçelerde yoğunlaştırılan çalışmayla yıllardır ihmal edilen mahalle grup yollarının bakım ve asfalt sorunları seri bir şekilde çözüme kavuşturuluyor.Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Erdemli ilçesi Şahna Mahallesi ile Mühlü arasında 3,1 kilometre uzunluğundaki yolda çift kat sathi asfalt kaplama çalışmasını tamamlayarak, yolu vatandaşların hizmetine sunmuştu.

Mersin’de mahalle grup yolları asfaltlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, tüm ilçelerde yoğunlaştırılan çalışmayla yıllardır ihmal edilen mahalle grup yollarının bakım ve asfalt sorunları seri bir şekilde çözüme kavuşturuluyor.
Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Erdemli ilçesi Şahna Mahallesi ile Mühlü arasında 3,1 kilometre uzunluğundaki yolda çift kat sathi asfalt kaplama çalışmasını tamamlayarak, yolu vatandaşların hizmetine sunmuştu. Çalışmalarına devam eden ekipler, Kuşluca Mahallesi-Ayrancı bağlantı yolunda da 5 kilometre çift kat sathi asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir ekipleri, kırsala yapılan çalışmalar kapsamında son olarak Kösbucağı-Çamlı Mahallesi grup yolunda 1,7 kilometre uzunluğundaki yolu 2 kombi, 1 distribitör ve 2 silindir ile çift kat sathi asfalt kaplama çalışması yaparak hızla asfaltladı. Bölgede daha önce ihtiyaç olan kısımlarda yol genişletme çalışması da yapan ekipler, bir yandan serme, sulama, sıkıştırma faaliyetlerine devam ederken, bir yandan da asfalt faaliyetlerini sürdürdü. Kösbucağı-Çamlı Mahallesi grup yolunda çalışmaların tamamlanmasıyla toplamda 10 kilometre uzunluğundaki yolda sathi kaplama yol yapımı tamamlanmış olacak.
Büyükşehir Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, merkezden kırsal mahallelere kadar asfalt çalışmalarına devam edileceğini ifade ederek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde özellikle mahalle grup yollarında uzun yıllardır yaşanan sorunların çözümüne kavuşturulması noktasında koordine olarak çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.
Kuşluca Mahallesi Muhtarı Zübeyir Gök ise Başkan Seçer’e çalışmalar için teşekkür ederek, “Kuşluca Muhtarı ve halkı olarak vermiş olduğu hizmetlerden çok memnunuz. İşte yolumuz, işte sebzemiz, işte hizmet bu. Teşekkür ediyorum” dedi.
Kösbucağı Mahallesi Muhtarı Sadettin Demir de mahallelerinde yapılan asfalt çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yollarımız yapılıyor, asfalt dökülüyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız’a teşekkür ediyoruz, daha büyük hizmetleri yapacağına da inanıyoruz. Sağ olsun, var olsun” diye konuştu.

Mersin’de mahalle grup yolları asfaltlanıyor

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