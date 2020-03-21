YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin’de mahalle mutfakları hizmete girmeye başladı

Mersin’de mahalle mutfakları hizmete girmeye başladı

MERSİN HABERLERİ  | 21.03.2020 11:17 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların “3 TL’ye 3 çeşit yemek” yiyebileceği ’Mahalle Mutfakları Projesi’ni hayata geçirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların “3 TL’ye 3 çeşit yemek” yiyebileceği ’Mahalle Mutfakları Projesi’ni hayata geçirdi. ’Tenceremiz paylaşım için kaynıyor’ sloganıyla hayata geçirilen projede, dezavantajlı mahallerdeki vatandaşlara yemekler ücretsiz ulaştırılacak.
Büyükşehir Belediyesi, ilkini Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi’nde bulunan Toroslar Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi yerleşkesinde hizmete kazandırdığı mahalle mutfağının yanı sıra 3 mobil dağıtım aracıyla da akşam 17.00-19.00 saatleri arasında kentin farklı mahallelerindeki vatandaşlara "3 TL’ye 3 çeşit yemek” hizmeti sunuyor. Büyükşehir’in mobil mutfak aracında ise dezavantajlı mahallelerdeki vatandaşlara yemekler ücretsiz ulaştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle hassasiyetini en üst seviyede tutan Büyükşehir Belediyesi, yemeklerin yapımından dağıtımına kadar hijyen tedbirlerine büyük önem veriyor. Bu kapsamda vatandaşlar kaplar içerisinde aldıkları yemekleri evlerine götürüp tüketebiliyor. Büyükşehir ayrıca 770 hasta ve yaşlı vatandaşa yemeklerini ücretsiz bir şekilde ulaştırarak koronavirüs nedeniyle yaşadıkları zorlu süreci hafifletiyor. Türkiye’nin birçok kentinden göç alarak farklı kültürlere ve kimliklere kucak açan Halkkent Mahallesi yaklaşık 17 bin, Güneykent Mahallesi ise 13 bin civarı vatandaşı bünyesinde barındırıyor. Çoğunlukla asgari ücretle çalışan vatandaşların ikamet ettikleri mahallelerde, emekli ve memurlar da önemli bir kesimi oluşturuyor. Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan mahallelerdeki çalışan vatandaşların çoğu, akşam mesai bitiminde toplu taşıma araçlarında geçen yaklaşık 40 dakikalık bir zaman diliminin ardından evlerine ulaşabiliyor. İlki bu tarz bir yapıya sahip bir bölgede hizmete giren mahalle mutfağı, vatandaşa akşam saatlerinde 3 TL’ye 3 çeşit sıcak yemeğe ulaşma imkanı sunuyor.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı yemek üretim ve dağıtım alanlarındaki hijyeni en üst seviyede tuttuklarını belirterek, “Aynı hassasiyeti bizler de gösteriyoruz. Hem yemek pişirdiğimiz alanlarda hem de servis yaptığımız alanlarda hijyen konusu bizim için de çok önemli. Ürettiğimiz ve dağıttığımız alanlarda dezenfeksiyon işlemini çok önemsiyoruz. Bu konuda günlük bakımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Personellerimizi de bu konuda ciddi bir eğitim sürecine aldık ve gerçekten bu hassas konunun üzerinde duruyoruz” dedi.
İlkini Halkkent Mahallesi’nde hizmete sundukları ’mahalle mutfakları’ ile özellikle dezavantajlı bölgelerdeki vatandaşlara ulaşmayı hedeflediklerini belirten Gökayaz, “Mahalle mutfaklarının Meclis’ten geçmesiyle birlikte ilk çalışmayı Halkkent’te bulunan Toroslar Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi’mizde yapmış bulunmaktayız. Buradaki amacımız özellikle dezavantajlı bölgelerde vatandaşlarımıza 3 TL’ye 3 çeşit yemek sunmak. Bu çalışmayı daha sonra diğer mahallelerde, özellikle dezavantajlı bölgelerde sürdüreceğiz” diye konuştu.
Mahalle mutfağı modelinin işleyişinden de bahseden Gökayaz, “Burada iki tür hizmet sunuyoruz. Vatandaşlarımız isterlerse gelip yemeklerini burada yiyebiliyor. İsterlerse de aile durumlarına göre talep ettikleri ölçüde evlerine götürebiliyor. 3 TL şeklinde sembolik bir rakam belirledik” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Malatya’da 65 yaş üstü pasolar Nisan sonuna kadar durduruldu

Malatya’da 65 yaş üstü pasolar Nisan sonuna kadar durduruldu

Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Toroslar Belediyesinde çalışanlar dönüşümlü izin yapacak

Toroslar Belediyesinde çalışanlar dönüşümlü izin yapacak

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Müftü Güven: "Camilerimiz cuma ve Miraç gecesinde kapalı tutulacak"

Müftü Güven: "Camilerimiz cuma ve Miraç gecesinde kapalı tutulacak"

Mersin Namaz Vakitleri 21 Mart Cumartesi

İmsak
05:17
Sabah
06:37
Öğle
12:54
İkindi
16:20
Akşam
19:01
Yatsı
20:15

Mersin Nöbetçi Eczaneler21 Mart Cumartesi

Beşyol Eczanesi
Merkez
Değer Eczanesi
Merkez
Ergül Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Merkez
Kırpık Eczanesi
Merkez
Kübra Zor Eczanesi
Merkez
Ladin Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi

Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi

Taş Mektep 100 yıl sonra yeniden eğitime başlıyor

Taş Mektep 100 yıl sonra yeniden eğitime başlıyor

Bozyazı’da okullarda madde bağımlılığına karşı bilgilendirme yapıldı

Bozyazı’da okullarda madde bağımlılığına karşı bilgilendirme yapıldı

Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor

Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor

Sevdiklerini plakalarında yaşatıyorlar

Sevdiklerini plakalarında yaşatıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.