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Mersin'de minibüs şoförünü meslektaşlarının darbetmesi güvenlik kamerasında

MERSİN HABERLERİ  | 09.07.2020 13:53 | Son Güncelleme

İki minibüs şoförü gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde bir minibüs şoförünün, 2 meslektaşı tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Mersin-Silifke güzergahında yolcu taşıyan Metin Şahin idaresindeki 33 C 8104 plakalı minibüsün önü, Erdemli'de yolcu aldığı sırada farklı kooperatif bünyesindeki 2 minibüs sürücüsü tarafından kesildi.

Sürücüler, minibüsün şoför kapısını açıp Şahin'i araçtan indirerek darbetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, 2 şoförü gözaltına aldı.

Omzu ve kafasından yaralanan Şahin, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Şahin'in kullandığı minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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