Mersin'de "oda mezar" bulunan alanda kurtarma kazısına başlandı

Duatepe Mahallesi'nde 1993 yılında İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının temel kazısı sırasında bulunan oda mezarın tüm hatlarıyla ortaya çıkarılması için proje hazırlandı.

Proje kapsamında, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğü ve Tarsus Müze Müdürlüğü başkanlığında kurtarma kazısına başlandı.

Mersin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Kaplan'ın bilimsel danışmanlığındaki kazıya, 6 kişilik ekip katıldı.

Kazı alanını ziyaret eden Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Müze Müdürü Doğukan Bekir Alper ve Doç. Dr. Deniz Kaplan'dan bilgi aldı.

Otcu, Tarsus'un geçmişinin binlerce yıl öncesine dayandığını belirterek, oda mezar için başlatılan çalışmaların yaklaşık 3 ay süreceğini kaydetti.

