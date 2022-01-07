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Mersin'de öğrenciler topladıkları ahşap atıklarla kitaplık yaptı

07.01.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenciler, otomobil lastiklerinden de oturma grupları, sehpa ve masa oluşturdu

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde ilkokul öğrencileri, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ahşap geri dönüşüm malzemeleriyle okullarına kitaplık kazandırdı.

Kargıpınarı Çıkacak İlk ve Ortaokulu öğrencileri, narenciye üretimiyle öne çıkan ilçedeki atık limon kasalarını, elektrik kablolarını, ahşap merdivenleri, sandalyeleri ve sepetleri topladı.

Tarımda kullanılan ürünleri kütüphane malzemelerine dönüştüren öğrenciler, otomobil lastiklerinden de oturma grupları, sehpa ve masa yaptı.

Öğrenciler, bu çalışmasıyla okullarına kitaplık ve oturma alanı kazandırdı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, kütüphanenin açılış töreninde, örnek bir çalışmaya imza atıldığını belirterek, "Atık malzemeleri dönüştürerek kütüphane oluşturmaktaki amacımız, çocuklarımıza okuma alışkanlığını kazandırmak ve sıfır atığa dikkati çekmek. Böylece çocuklarımızda çevre bilincini de geliştirmiş oluyoruz." dedi.

Öğrencilerden Nazlı Suna Çiller de kütüphane yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Atık malzemelerden yaptığımız kütüphane için hiç para harcamadık. Kütüphanenin kendi emeklerimizle yapılınca çok daha değerli olduğunu gördük." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler ve öğretmenler kütüphaneyi gezdi.

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