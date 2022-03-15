Mersin'de ölü caretta caretta sahile vurdu

MERSİN (AA) - Deniz kaplumbağalarının önemli üreme ve yaşam alanlarından Mersin sahilinde ölü caretta caretta bulundu.

Silifke ilçesi Arkum Mahallesi sahilinde gezen vatandaşlar, ölü deniz kaplumbağasını fark etti.

Kıyıdaki caretta carettanın ölüsünün çürümüş olduğu görüldü.

Vatandaşlar, ölü deniz kaplumbağasının bölgeden alınması için yetkililere bilgi verdi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz