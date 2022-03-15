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Mersin'de ölü caretta caretta sahile vurdu

15.03.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de ölü caretta caretta sahile vurdu

MERSİN (AA) - Deniz kaplumbağalarının önemli üreme ve yaşam alanlarından Mersin sahilinde ölü caretta caretta bulundu.

Silifke ilçesi Arkum Mahallesi sahilinde gezen vatandaşlar, ölü deniz kaplumbağasını fark etti.

Kıyıdaki caretta carettanın ölüsünün çürümüş olduğu görüldü.

Vatandaşlar, ölü deniz kaplumbağasının bölgeden alınması için yetkililere bilgi verdi.

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