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Mersin’de orman yolları ve sanat yapıları tamamlanıyor

MERSİN HABERLERİ  | 01.10.2020 16:54 | Son Güncelleme

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman yolları ve sanat yapılarının yapımına devam ediyor.Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman yollarından alınan ek programla birlikte bugüne kadar 95+0 kilometre yeni yol programına karşılık, 99+0 kilometre olarak gerçekleştirdi.

Mersin’de orman yolları ve sanat yapıları tamamlanıyor

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman yolları ve sanat yapılarının yapımına devam ediyor.
Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman yollarından alınan ek programla birlikte bugüne kadar 95+0 kilometre yeni yol programına karşılık, 99+0 kilometre olarak gerçekleştirdi. Yine sanat yapıları programı 40+0 kilometre iken 30+0 kilometre ek programla birlikte toplam 70+0 kilometre oldu. Bu programa karşılık 59+0 kilometre sanat yapısı gerçekleştirildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, "Ormancılık faaliyetlerimizin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için orman yolları bizler için büyük önem taşıyor. Bu nedenle ulaşımın sağlanması noktasında yollarımızı açıyor, onarıyor ve sanat yapıları ile destekliyoruz. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm personelimize teşekkür ederim” dedi.

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