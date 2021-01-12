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Mersin'de otomobille çarptığı çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

12.01.2021 20:35 | Son Güncelleme:
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Mersin'de otomobille çarptığı çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde, otomobille çarptığı çocuğun ölümüne, arkadaşının da yaralanmasına neden olan zanlı, cezaevine gönderildi.

9 Ocak'taki kazadan sonra gözaltına alınan ve sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sürücü M.U.S hakkında yakalama kararı verildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

M.U.S. idaresindeki 33 AFP 207 plakalı otomobil, Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda kaldırımda bekleyen Yunus Emre Akiz (15) ve arkadaşına çarpmış, yaralanan çocuklar ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Akiz, tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bugün hayatını kaybetmişti.

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