YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin’de özel çocuklar için bocce etkinliği düzenlendi

Mersin’de özel çocuklar için bocce etkinliği düzenlendi

MERSİN HABERLERİ  | 01.02.2020 11:20 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından, özel çocuklar için bocce etkinliği düzenlendi.Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığında görev yapan beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde Yenişehir Gençlik Merkezi’ne gelen ve down sendromlulardan oluşan 20 çocuk, eğlenceli bir sportif faaliyette buluştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından, özel çocuklar için bocce etkinliği düzenlendi.
Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığında görev yapan beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde Yenişehir Gençlik Merkezi’ne gelen ve down sendromlulardan oluşan 20 çocuk, eğlenceli bir sportif faaliyette buluştu. Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen spor kurslarından da faydalanan özel çocuklar, ilk kez bocce oynamanın keyfini yaşadı. Özel bireylerde öz güveni ve öz saygıyı artırmaya yardımcı olan bocce sporunu, Bocce Milli Takım Antrenörü Bülent Sümra çocuklara hem öğretti hem de onlara eşlik etti.
“Ben sizin her zaman yanınızdayım”
Özel çocuklarla birlikte vakit geçirmekten çok keyif aldığını ifade eden Sümra, “Ben sizlere bocce oynattım, çok kalabalık olduğumuz için sadece yaklaşma oynadık. Bocce herkesin rahatlıkla yapabileceği, her yaşta kişinin oynayabileceği bir oyun. Sizlerin de bocceyi sevdiğinizi anladım. Her zaman biz sizlerle beraberiz, sizleri seviyoruz. İstediğiniz zaman burayı kullanabilirsiniz, gelebilirsiniz. Ben sizin her zaman yanınızdayım. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.
Amaç, özel bireylere öz saygı ve öz güven aşılamak
Engeller ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmeni Fatmanur Yılmaz ise asıl amacın özel çocuklarda öz saygıyı ve öz güveni arttırmak olduğunu söyledi. Yılmaz, “Tesiste bocce antrenörümüz ile işbirliği içerisinde günübirlik düzenlenen etkinliğe 20 öğrencimizle katılarak, bocce sporunun amacını, nasıl oynandığını, kurallarını öğrendik. Amacımız çocuklara öz saygıyı ve özgüveni aşılayarak kendilerindeki potansiyeli ortaya çıkarmaktı. Bunu kazandırabildiğimizi düşünüyoruz. Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum ve ailelere çocuklarını güvenle bizlere emanet edip gönderdikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

40 kadın mikrogirişimci sertifikasını aldı

40 kadın mikrogirişimci sertifikasını aldı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Zeynep, kemandaki ustalığı ile dikkat çekiyor

Zeynep, kemandaki ustalığı ile dikkat çekiyor

Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

Mersin Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
06:16
Sabah
07:37
Öğle
13:00
İkindi
15:48
Akşam
18:13
Yatsı
19:29

Mersin Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Ata Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Işınsu Eczanesi
Merkez
Jale Eczanesi
Merkez
Karataş Eczanesi
Merkez
Kilikya Eczanesi
Merkez
Mesut Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Yürüteçle hayata tutundular!

Yürüteçle hayata tutundular!

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Bahçacı: "et Fazla Tüketildiği Zaman Sağlığımızı Olumsuz Etkilemektedir"

Bahçacı: "et Fazla Tüketildiği Zaman Sağlığımızı Olumsuz Etkilemektedir"

Cumhuriyet Evleri Projesi Devam Ediyor

Cumhuriyet Evleri Projesi Devam Ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.