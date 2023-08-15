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Mersin’de ’Paylaşımlı bisiklet yolu’ uygulamasına başladı

15.08.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Büyükşehir Belediyesince, bisiklet kullanıcılarının trafikte güvenle seyahat edebilmesi, araç sürücüleri ile güvenli bir şekilde aynı caddeyi paylaşabilmesi amacıyla ‘Paylaşımlı bisiklet yolu’ uygulaması çalışmalarına başlandı.

Mersin’de ’Paylaşımlı bisiklet yolu’ uygulamasına başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yönetmeliği kapsamında yürütülen çalışmalar, Tarsus’ta Gazipaşa Bulvarından başlatıldı. Caddelere ‘Paylaşımlı bisiklet yolu’ yazan görseller çizen Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kaldırıma da ‘Mecburi bisiklet yolu’ ve ‘Şeridi paylaş’ yazılı levhalar yerleştirdi.

Uygulama kapsamında Tarsus’ta Atatürk, Fatih Sultan Mehmet ve Kasım Ekenler Bulvarı olmak üzere toplamda 17 kilometrelik bir güzergaha görseller çizilerek levhalar yerleştirilecek. Toplam 360 adet ‘Paylaşımlı bisiklet yolu’ levhası, 180 adet ‘Mecburi bisiklet yolu’ levhası, şeritlerde 360 adet ‘Paylaşımlı bisiklet yolu’ görseli uygulamaları yapılacak. Tarsus’ta çalışmaların tamamlanmasının ardından, diğer ilçelerde de çalışmalar başlayacak.

“BİSİKLET SÜRÜCÜLERİMİZİN GÜVENLE SEYAHAT ETMELERİNİ SAĞLAMAYI AMAÇLIYORUZ”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğünde saha sorumlusu olarak görev yapan Soner Özer, “Proje ile bisiklet sürücülerimizin trafikte farkındalıklarını ve güvenle seyahat etmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Bisiklet sürücülerimiz, sürüşlerini daha güvenli ve sağlıklı şekilde gerçekleştirecek. Güvenli bir şekilde farkındalık oluşturmak amacıyla, yatay ve düşey işaretleme yaparak sürücülerimizi bilgilendiriyoruz” dedi.

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