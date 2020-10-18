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Mersin’de polis motosiklet tutkunlarıyla şehir turu attı

MERSİN HABERLERİ  | 18.10.2020 16:11 | Son Güncelleme

Mersin’de polis ekipleri, kazalara dikkat çekmek için başlatılan ’Ben de Kaskımı Takıyorum’ projesi kapsamında motosiklet tutkunlarıyla şehir turu attı.Mersin Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü öncülüğünde, hem motosiklet kazalarını önlemek hem de kask kullanımının önemini anlatmak için ’Kaskınız kaskonuzdur, kaza anında sizi korur’ sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda etkinlik düzenlendi.Etkinlikte kurulan stantlarda, kaskın olası kazalarda hayat kurtaracağına dikkat çekilirken, tüm motosikletçilerin kask takması gerektiği vurguladı.

Mersin’de polis ekipleri, kazalara dikkat çekmek için başlatılan ’Ben de Kaskımı Takıyorum’ projesi kapsamında motosiklet tutkunlarıyla şehir turu attı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü öncülüğünde, hem motosiklet kazalarını önlemek hem de kask kullanımının önemini anlatmak için ’Kaskınız kaskonuzdur, kaza anında sizi korur’ sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte kurulan stantlarda, kaskın olası kazalarda hayat kurtaracağına dikkat çekilirken, tüm motosikletçilerin kask takması gerektiği vurguladı. Etkinliğe katılanlara ayrıca bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Türkiye Drag Şampiyonu Caner Kit, programda motosikletiyle gösteri yaptı. Gösterinin ardından motorize polis ekipleri, motosiklet tutkunlarıyla kortej oluşturarak şehir turu attı.

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