Mersin'de restoranda silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde restoranda 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı.
Atatürk Bulvarı'ndaki tantuniciye giden E.A, yemek yiyen Ş.F.E. ve M.Ö'ye henüz bilinmeyen nedenle tabancayla ateş etti.
Yaralanan 2 kişi, iş yeri çalışanlarının ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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