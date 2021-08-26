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Mersin'de sağlık çalışanları meslektaşlarının darbedilmesini protesto etti

26.08.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de sağlık çalışanları meslektaşlarının darbedilmesini protesto etti

MERSİN (AA) - Mersin'de sağlık çalışanları, Mezitli ilçesinde tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasının yakınlarının, meslektaşlarını darbetmesini protesto etti.

Mersin Tabip Odası öncülüğünde bir araya gelen sağlık çalışanları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, 24 Ağustos'ta yaşamını yitiren Kovid-19 hastasının yakınlarının, bir doktor ve 2 hemşireyi darbettiği Atatürk Mahallesi'ndeki özel hastanenin önünde toplandı.

Burada pankart açıp slogan atan katılımcılar, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, hastanede hayatını kaybeden bir hastanın yakınları tarafından saldırıya uğrayan doktor ve 2 hemşireye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sağlıkta şiddetin sona ermesi için mücadele ettiklerini belirten Antmen, bu mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Antmen, sağlıkta şiddet yasasının yetersiz olduğunu iddia ederek, sağlıkta şiddet politikasının etkin şekilde yürütülmesi gerektiğini savundu.

Basın açıklamasına, Türkiye Tabipler Birliği (TTB) İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten de katıldı.

- Olay

Mezitli ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki özel bir hastanede 24 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilen Kovid-19 hastası H.Ç. (34) 24 Ağustos'ta yaşamını yitirmişti. Bunun üzerine hastaneye giden bazı aile bireyleri, yakınlarının hayatını kaybetmesinden sorumlu tuttukları bir doktor ve 2 hemşireyi darbetmişti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemi almış, vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif yaralanan 3 sağlık çalışanı ayakta tedavi edilmişti.

Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlatmış, sağlık çalışanlarının darbedilmesi, hastanenin güvenlik kamerasına yansımıştı.

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