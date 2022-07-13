YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de sahipsiz köpeklerden kaçan 2 çocuğa otomobil çarptı

Mersin'de sahipsiz köpeklerden kaçan 2 çocuğa otomobil çarptı

13.07.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay güvenlik kamerasına yansıdı

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde, sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 çocuk tedaviye alındı.

Halkkent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 6 çocuk, refüje geldikleri sırada kendilerine doğru koşan sahipsiz köpekler nedeniyle paniğe kapıldı.

Köpeklerden kaçarken yola çıkan çocuklardan Ö.E.G. (7) ve H.Ç'ye (9), Güzin Y'nin kullandığı 33 AEC 486 plakalı otomobil çarptı.

Yaralanan çocuklar, sürücü tarafından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan Ö.E.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, H.Ç'nin ise ayağının kırıldığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızkalesi'nde bayram tatilinde oteller tam kapasite doluluğa ulaştıKızkalesi'nde bayram tatilinde oteller tam kapasite doluluğa ulaştı
Adana Demirspor, hazırlık maçında Umm Salal'a 2-0 yenildiAdana Demirspor, hazırlık maçında Umm Salal'a 2-0 yenildi
Trabzon'da plajda elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybettiTrabzon'da plajda elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Mersin kaza

Mersin Namaz Vakitleri 13 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:44
Sabah
05:26
Öğle
12:52
İkindi
16:42
Akşam
20:09
Yatsı
21:43
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Et kadar protein var! Faydasını tahmin edemezsiniz

Et kadar protein var! Faydasını tahmin edemezsiniz

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Zihninizin illüzyonuna karşı dikkatli olun! Günlük burç yorumları

Zihninizin illüzyonuna karşı dikkatli olun! Günlük burç yorumları

Yenidoğan bebeğini sattı! “Burun ameliyatım için...”

Yenidoğan bebeğini sattı! “Burun ameliyatım için...”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.