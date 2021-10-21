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Mersin'de şarampole devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı

21.10.2021 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de şarampole devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

M.Y. idaresindeki 65 EF 721 plakalı minibüs, Boztepe Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada M.Y. ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası Mersin Tarsus

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