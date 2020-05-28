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Mersin'de seralarda hasar tespit çalışması yapıldı

MERSİN HABERLERİ  | 28.05.2020 12:21 | Son Güncelleme

Mersin'de seralarda hasar tespit çalışması yapıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde 4 gün önceki kuvvetli rüzgar nedeniyle seraların bulunduğu 510 dekarlık alanda hasar oluştuğu bildirildi.

Erdemli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yeniyurt, Küstülü, Tapureli, Veyselli, Yağda, Güneyli, Harfilli, Güzeloluk, Sarıkaya ve Sorgun mahallelerinde 168 üreticiye ait 510 dekar alanda hasar tespit etti.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, seraları hasar gören çiftçileri ziyaret etti.

Tollu, gazetecilere yaptığı açıklamada, üreticilerin sıkıntılarını el birliğiyle gidereceklerini belirterek, "Zarara uğrayan üreticilerimiz için belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Seraların onarılması için gerekli olan malzemeleri belediyemizin imkanları doğrultusunda destek olup yaraların sarılmasını sağlayacağız." diye konuştu.

İlçede 24 Mayıs'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı seralar çökmüş, bazılarının örtüleri zarar görmüştü.

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