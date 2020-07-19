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Mersin'de sıcak havadan bunalanlar denize koştu

MERSİN HABERLERİ  | 19.07.2020 13:53 | Son Güncelleme

Mersin'de sıcak havadan bunalanlar denize koştu

MERSİN (AA) - Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, sıcak havadan bunalanlar plajlara akın etti.

Hava sıcaklığının 33 dereceyi bulduğu Erdemli ilçesinde, serinlemek isteyen vatandaşlar UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan Kızkalesi'ne gitti.

Vatandaşlardan bazıları serinlemek için denize girerken bazıları da plajda vakit geçirdi.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, gazetecilere, hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının da 25 dereceyi bulduğunu söyledi.

Nem oranının da yüzde 60'a ulaşması nedeniyle bunaltıcı havadan kaçanların sahillerde serinlediğini belirten Öztop, bölgede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulduğunu da aktardı.

Kızkalesi'ne serinlemek üzere gelen vatandaşlardan Ramiz Kurtul da hem denize girdiğini hem de kumda vakit geçirdiklerini dile getirdi.

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