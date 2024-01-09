Mersin'de silah kaçakçılığı yapan 2 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede silah kaçakçılığı yaptıkları ve ellerinde bulundurdukları silahları satmak için müşteri arayışında oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde biri makineli 2 tabanca, 4 şarjör, 41 tabaca fişeği, 63 uyuşturucu hap, 15 gram esrar, 5 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin liraya el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

