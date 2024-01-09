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Mersin'de silah kaçakçılığı yapan 2 zanlı tutuklandı

09.01.2024 09:36 | Son Güncelleme:
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Mersin'in Erdemli ilçesinde silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede silah kaçakçılığı yaptıkları ve ellerinde bulundurdukları silahları satmak için müşteri arayışında oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde biri makineli 2 tabanca, 4 şarjör, 41 tabaca fişeği, 63 uyuşturucu hap, 15 gram esrar, 5 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin liraya el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Mersin Erdemli operasyon

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