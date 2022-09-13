Mersin'de sofralık zeytinde hasat başladı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde sofralık zeytin yetiştirilen bahçelerde hasat mesaisi başladı.

Çilek, domates, erik ve muz başta olmak üzere yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçede, olgunlaşan sofralık zeytinler de hasat ediliyor.

Sabahın erken saatlerinde bahçelere giden işçiler, özenle topladıkları zeytinleri sandıklara yerleştirdi.

Silifke Ziraat Odası Başkan Vekili Kemal Gezer, AA muhabirine, ilçede 13 bin 400 dekarı sofralık, 28 bin 300 dekarı da yağlık toplam 41 bin 700 dekar alanda zeytin yetiştirildiğini söyledi.

Hasadın ocak ayına kadar süreceğini belirten Gezer, sofralık zeytinde yaklaşık 25 bin ton rekolte beklendiğini dile getirdi.

Tüccar İmdat Kocabaş da yılın ilk zeytinlerini çiftçi Turan Küçükyılmaz'ın Bucaklı Mahallesi'ndeki 150 dönüm bahçesinde topladıklarını ifade ederek, "Araziden yaklaşık 100 ton sofralık zeytin rekoltesi bekliyoruz. Hasadını yaptığımız zeytinleri Manisa'daki zeytin kırma fabrikalarına gönderiyoruz." dedi.

Kocabaş, ürünlerin kilogramının 8 liraya alındığını kaydetti.

