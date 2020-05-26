Mersin'de sokağa çıkma kısıtlamasında "sevimli dostlar" unutulmadı

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesince, Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması süresince kentin çeşitli noktalarına sokak hayvanları için mama bırakıldı.

Belediye ekipleri ve 71 gönüllü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede amacıyla kısıtlamanın uygulandığı 4 gün boyunca 184 besleme alanı ile 4 geçici hayvan bakımevindeki kedi ve köpeklere 8 ton mama ulaştırdı.

Ekipler, ihbarlar üzerine yaralı kedi ve köpeklere de müdahalede bulundu.

Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevine getirilen yaralı hayvanların tedavi ve bakımları, veteriner hekimler tarafından yapıldı.

