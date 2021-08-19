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Mersin'de suç örgütlerine yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı

19.08.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de suç örgütlerine yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Mersin'de suç örgütlerine yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütü şüphelilerini yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, adreslerini belirlediği zanlılara yönelik operasyonda 12 kişiyi yakaladı, 900 fişek ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.G, E.T. ve M.İ. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakıldı.

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