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Mersin'de sulama kanalına düşerek boğulan çocuğun cenazesi defnedildi

02.06.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de sulama kanalına düşerek boğulan çocuğun cenazesi defnedildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalına düşerek boğulan 12 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Bağlar Mahallesi'nde, dün oyun oynarken dengesini kaybedip sulama kanalına düşen ve kaldırıldığı hastaneden yaşamını yitiren Sedanur Turgut'un cenazesi, yakınlarınca Tarsus Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Naaşı, Tarsus Şehir Mezarlığı'na götürülen Turgut için düzenlenen cenaze törenine anne Şükran ve baba Erkan Turgut ile ailenin yakınları katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Sedanur Turgut'un naaşı mezarlıkta defnedildi.

Dün, Bağlar Mahallesi'nde, Sedanur ve Nisanur Turgut kardeşler oyun oynarken DSİ'ye ait sulama kanalına düşmüş, iki kardeş itfaiye ekiplerince kanaldan çıkartılıp ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Sedanur Turgut müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Öte yandan, Nisanur Turgut'un hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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