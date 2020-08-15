YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de Suriyeli çocuğu kaçırıp ailesinden fidye istedikleri iddiasıyla iki zanlı yakalandı

Mersin'de Suriyeli çocuğu kaçırıp ailesinden fidye istedikleri iddiasıyla iki zanlı yakalandı

MERSİN HABERLERİ  | 15.08.2020 09:51 | Son Güncelleme

Mersin'de Suriyeli çocuğu kaçırıp ailesinden fidye istedikleri iddiasıyla iki zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de sokakta oynayan Suriyeli çocuğu kaçırarak ailesinden fidye istedikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki evinin önünde ablasıyla oynayan 4 yaşındaki Suriye uyruklu H.A, otomobille yanına gelen kişilerce kaçırıldı.

Zanlıların, çocuğa karşılık 250 bin lira fidye istediği baba A.A, polise giderek şikayetçi oldu.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasına ulaştı.

Kırsal kesimdeki Akdam Mahallesi'nde aracın önünü kesen ekipler, yaya olarak kaçmaya çalışan Suriye uyruklu L.S. ve M.G'yi yakaladı.

Otomobilde ağlarken bulunan H.A. ailesine teslim edildi. Araçta, pompalı tüfekle çok sayıda fişek ele geçirildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yaklaşık 3 saatte yakalanan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mersin Namaz Vakitleri 15 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:23
Sabah
05:52
Öğle
12:51
İkindi
16:35
Akşam
19:40
Yatsı
21:03

Mersin Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Cumartesi

Limon Eczanesi
Akdeniz
Metin Eczanesi
Akdeniz
Neşe Eczanesi
Akdeniz
İşcan Eczanesi
Mezitli
Ozan Eczanesi
Mezitli
Akbelen Eczanesi
Toroslar
Lida Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Mersin'de eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlı yakalandı

Mersin'de eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlı yakalandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Belediyesi arasında ‘scooter’ gerginliği

Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Belediyesi arasında ‘scooter’ gerginliği

GÜNCELLEME - Mersin'de teslim olması sağlanan terör örgütü PKK üyesi, ailesiyle buluşturuldu

GÜNCELLEME - Mersin'de teslim olması sağlanan terör örgütü PKK üyesi, ailesiyle buluşturuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.