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Mersin’de taksiler her hafta düzenli olarak ilaçlanacak

MERSİN HABERLERİ  | 20.05.2020 15:29 | Son Güncelleme

Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası, İçişleri Bakanlığının genelgelerine uyarak ticari araçların periyodik ilaçlanmasını sağlamak amacı ile oda bünyesinde ilaçlama sistemi kurdu.

Mersin’de taksiler her hafta düzenli olarak ilaçlanacak

Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası, İçişleri Bakanlığının genelgelerine uyarak ticari araçların periyodik ilaçlanmasını sağlamak amacı ile oda bünyesinde ilaçlama sistemi kurdu. Bundan böyle ticari taksi sahipleri hiçbir ücret ödemeden taksilerini her hafta ilaçlatacak ve “bu taksi ilaçlanmıştır” resmi belgesi de alabilecek.
Konuyla ilgili açıklama yapan Oda Başkanı Veysel Sarı, korona virüs salgınının ardından İçişleri Bakanlığı’nın ticari araçların sık sık ilaçlanması konusunda yayınladığı genelge üzerine oda bünyesinde TSE standardında ozon ve kimyasal ilaçlama yapabilen kendi ilaçlama sistemini oluşturduklarını söyledi. Amaçlarının Mersin’de halkın daha sağlıklı araçlarda seyahat etmelerini sağlamak, zor günler geçiren taksi esnafının da ilaçlama ücretlerinden kurtarmak olduğunu kaydeden Sarı, "Ayrıca önemsediğimiz diğer bir konu ise, son günlerde sayıları oldukça artan bazı vasıfsız ilaçlamacıların çok düşük ücretle standart dışı yaptıkları ilaçlamanın endişesini yaşamamız ve yine ilaçlama yapılmadan yine çok küçük para karşılığında bu araç ilaçlanmıştır belgesini verdiklerini tespit etmemizdendir. Krona salgınının sürmesi ihtimali ve ciddiyeti karşısında bu ilaçlama işinin sık aralıklarla da yapılacağı için taksici esnafımızı bu sıkıntılı günlerde karınca, kararınca misali sık yapmak zorunda kalacağı ödemeden de kurtarmış olacağız” dedi.
Sarı, ticari araçların ilaçlanmasından sonra taksi duraklarının da aralıklarla ilaçlanacağını belirtti.

Mersin’de taksiler her hafta düzenli olarak ilaçlanacak

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