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Mersin'de tartıştığı kadını yaralayan şüpheli yakalandı

28.11.2023 13:43 | Son Güncelleme:
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, tartıştığı kadını silah ve makasla yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre F.E. (38) alacaklı olduğu H.K'nin (49) Kargıpınarı Mahallesi'ndeki tekstil atölyesine gitti.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.E, H.K'ye kurusıkı tabancayla ateş açtıktan sonra boğazından makasla yaralayarak kaçtı.

İş yeri çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, Erdemli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan F.E'yi, kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Yaralama Mersin Erdemli kadın

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